Pour accompagner au mieux les entreprises automobiles dans leurs campagnes de recrutement et promouvoir les métiers les plus porteurs mais également ceux qualifiés « en tension », le CNPA a décidé de renouveler l’accord de coopération avec le Pôle Emploi. Le jeudi 21 mars 2019, ce sont donc Patrick Chatrieux, président régional du Conseil national des professions de l’automobile PACA et Christian Sanfilippo, directeur régional adjoint Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont signé une nouvelle convention. Celle-ci prévoit d’accentuer les efforts réalisés sur trois axes principaux d’intervention : aider les entreprises à mieux recruter ; développer l’accompagnement des candidats et l’apprentissage ; renforcer les échanges d’information entre les deux entités.

« Les deux partenaires s’engagent à développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à renforcer leurs actions communes d’information des demandeurs d’emploi pour présenter les besoins du secteur, à adapter les dispositifs de formation sur la base de parcours individualisés afin d’augmenter l’employabilité des demandeurs d’emploi et satisfaire les besoins des entreprises, à mettre en place des process de recrutement adaptés aux besoins des postes difficiles à pourvoir et, enfin, à favoriser la création et la reprise d’entreprise », selon le syndicat automobile.

Cette collaboration entre le CNPA et le Pôle Emploi date depuis 2017. Ce binôme a su mettre en place plusieurs actions comme des forums emploi. Ce sont par exemple 500 personnes qui ont participé à celui du Cannet en novembre 2018 ou encore une centaine de postes à pourvoir à Marseille en mars 2019.



Le syndicat rappelle que les 13 500 entreprises des services du commerce et de la réparation automobile en PACA sont régulièrement à la recherche de salariés. Elles ont confié plus de 8 000 offres à Pôle Emploi en 2018 avec 50% de postes en CDI. Le CNPA détaille les profils les plus recherchés dans cette région : les mécaniciens (25 % des offres), les carrossiers, les peintres automobiles et les vendeurs auto. La création et la reprise d’entreprise représentent également un potentiel d’orientation des demandeurs d’emploi souhaitant devenir entrepreneurs.