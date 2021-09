La prime à la conversion rencontre un vif succès et le CNPA fait savoir que 216 392 dossiers ont été déposés au premier semestre 2019. « La stratégie fonctionne et il faut se réjouir qu’elle dépasse les prévisions », souligne, délégué général du CNPA, dans un post sur Linkedin, avant de rappeler les deux objectifs prioritaires du dispositif : « l’accélération du renouvellement du parc, et l’accompagnement territorial et social ».Dès lors, en faisant référence aux récentes déclarations d’, ministre des Transports, et de, ministre de l’économie, le CNPA estime que « mieux vaut simplifier et recentrer le dispositif que le raboter - en l'articulant avec les aides locales existantes, et en concentrant l'allocation des efforts collectifs sur les populations les plus exposées - sans oublier les TPE et PME qui sont également contraintes de renouveler leurs parcs ». Et Xavier Horent d’ajouter : « Au gouvernement d'arbitrer dans le respect d’un principe de neutralité technologique et énergétique. La mobilité n’est pas un luxe. Le véhicule d’occasion et le diesel doivent rester éligibles, sous peine de prendre le risque d’une transition écologique insoutenable ».On note que la part des foyers non-imposables progresse dans le dispositif, pour s’établir à 81% (contre 71 % en 2018). La prime à la conversion permet d’acheter un VN (33 % des dossiers, en recul de 6% par rapport à l’année 2018), mais surtout un VO (67 % des cas, contre 61 % l’an passé). Au niveau énergétique, il apparaît que 83% des véhicules mis au rebut sont des diesels (80% en 2018), tandis que sur le front des achats, le mix est exactement le même que l’an passé : 48% de véhicules diesels, 47% de véhicules essence et 5% de véhicules électrifiés.D'un point de vue géographique, pour ce qui concerne le périmètre des dossiers déposés par le canal des concessionnaires, les régions Occitanie (14 608 dossiers), Nouvelle Aquitaine (13 523 dossiers) et Auvergne-Rhône-Alpes (12 581 dossiers) constituent le podium des zones les plus demandeuses de dossiers de prime à la conversion.