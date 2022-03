De nombreuses réparations ou opérations de maintenance sur les véhicules récents doivent être finalisées par une intervention sur un ou plusieurs calculateurs (remplacement d’un calculateur, mise à jour des calculateurs, remplacement de pièces interférant avec l’électronique du modèle), et ce savoir-faire sera bientôt systématiquement nécessaire.Depuis 2009, les constructeurs se sont organisés pour permettre l’accès aux informations et téléchargements via leur site internet et les fabricants d’outils ont fait évoluer leurs solutions, mais des dysfonctionnements persistaient. Sur la base de ce constat, il y a deux ans, le CNPA a créé un groupe de travail, composé de concessionnaires, de réparateurs indépendants, d’enseignes multimarques, etc., afin d’apporter une solution aux ateliers. « Ces travaux nous permettent dorénavant d’effectuer la maintenance des calculateurs sur près de 85% du parc roulant euro 5 et 6 », souligne le CNPA.Avec le CNPA et le Garac, une formation a été conçue puis testée, avec d’excellents résultats chez les professionnels. Le premier volet de cette formation porte sur les grands principes à connaître et dure une journée, sachant qu’il nécessite des prérequis indispensables, que le GNFA permet de valider via un quiz.Cinq sites du GNFA peuvent d’ores et déjà accueillir les premières formations, qui débuteront en septembre, à savoir Bordeaux (10 septembre), Guyancourt (17 septembre), Saint-Priest (19 septembre), Metz (3 octobre) et Carquefou (deuxième semaine d'octobre).