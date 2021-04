C’est une communication à double enjeu que partage le CNPA après quelques semaines de déconfinement. Pour remercier l’ensemble des corps de métiers comme les réparateurs, transporteurs ou encore les pompistes pour leurs actes solidaires durant le confinement, le CNPA propose une vidéo grand public. Une deuxième est également prévue à l’attention, des professionnels, médias et pouvoirs publics afin de rappeler les différents enjeux posés par le syndicat dans ses différentes communications.



A LIRE. Le CNPA appelle à des mesures pour sauvegarder la filière automobile

60 propositions pour relancer la filière

Durant le confinement, le CNPA a beaucoup oeuvré à aider les entreprises de la filière automobile et notamment au travers de son guide des pratiques sanitaires validé par le ministère du Travail et ses 60 propositions adressées au gouvernement. A ce sujet, le président du CNPA Francis Bartholomé déclare dans une des vidéos que “Ces propositions doivent se joindre au plan massif national pour l’automobile”. Il apporte également son soutien aux professionnels et les invitent à être rassurés sur l’avenir économique.



A LIRE. Plan de relance : le CNPA émet des demandes tous azimuts

Deux vidéos de soutien et de rappels des enjeux à venir