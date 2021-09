La ville de Bordeaux sera la capitale de l’artisanat automobile pour un temps, les 29 et 30 octobre 2019. Le CNPA donne rendez-vous à tous les acteurs de la carrosserie pour participer à « un salon exclusivement dédié au métier, créé par des professionnels pour des professionnels », selon l’organisateur, qui n’est autre que le syndicat lui-même.



Son premier objectif est d’y exposer les nouveautés technologiques et de faire découvrir les solutions d’avenir pour les entreprises. Des conférences et animations sur les transformations du métier de la carrosserie, sur la formation ou encore sur le recrutement seront également organisées pendant ces deux jours. De plus, les professionnels accéderont à un forum de l’emploi (en partenariat avec le GNFA et l’ANFA), installé uniquement le 30 octobre de 10 à 12h.



Si des fournisseurs de rang national et européen, spécialistes de l’outillage, du vitrage, de l’équipement d’atelier et des fabricants de peinture ou encore de solutions de logiciel ont prévu d’être présents au salon, pour l’heure, ce sont plus de quarante exposants qui ont déjà confirmé leur participation.

Infos pratiques :

- Dates : 29 et 30 octobre 2019

- Horaire d’ouverture : 10h-18h

- Adresse : Hangar 14 – 115 quai des Chartrons – 33000 Bordeaux

- Entrée : gratuite

- contact : secteur16@cnpa.fr

- Renseignements et informations : www.salondelacarrosserie.com