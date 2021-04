Les Renault Zoé et Tesla Model 3 ne connaissent pas la crise

Chute de l'essence, tassement du diesel

Les émissions moyennes de CO2 ne baissent pas

(Mise à jour du 17/06/20) Selon les données de AAA Data publiées par Europe 1, la tendance à l'achat de véhicules hybrides s'est encore accentuée en juin : +89% d'immatriculations sur les 10 premiers jours du mois pour 15% de parts de marché. Avec les voitures électriques, les moteurs alternatifs représentaient donc 20% des ventes au début du mois.Hybrides et électriques sont en forme au sein du marché du véhicule neuf en France, selon les statistiques présentées par les services du ministère de la Transition écologique. Ce sont à nouveau les hybrides qui ont effectué une poussée spectaculaire : de janvier à mai 2020,Ainsi, 54 800 hybrides ont trouvé preneurs, soit une pénétration de 11,5%, qui équivaut à une progression de 6,1 points.L'essentiel de la croissance a été porté par les hybrides simples : +4,5 points et 8,8% de parts de marché, alors que les hybrides rechargeables ont atteint 2,7% de parts (et 12 800 ventes), soit unLes ventes de voitures électriques ont connu la même tendance. Malgré près de deux mois d'arrêt complet du marché, les chiffres d'immatriculations des autos dites propres ont progressé : 28 800 véhicules à batterie vendus, soit une part de marché de 6%, en hausse de 4,3 points. Les statistiques d'immatriculations sur 5 mois illustrent bien le phénomène. Alors qu'avec la fermeture des concessions l'immense majorité des modèles du marché ont présenté des tendances à la baisse,: la Renault Zoé (11 630 ventes, +65,5%) et la Tesla Model 3 (2941 immatriculations, +38,3%).Le succès des motorisations plutôt économes en COs'est bien sûr déroulé au détriment des moteurs conventionnels. Si la part du diesel a continué de reculer (32,3% des ventes, -2,1 points), c'est surtout la pénétration des moteurs à essence qui a été mise à mal : 49,9% des immatriculations depuis le début de l'année,A lire : diesel et électrique en forme en février, au détriment de l'essence Pour autant,. Selon le service des statistiques, "en mai 2020, les émissions moyennes de COdes voitures neuves sont quasi stables par rapport à février, dernier mois d’activité complet de l’année." Ainsi, "mesurées selon la norme WLTP entrée en vigueur le 1er mars 2020, elles s’élèvent à 125,9 g/km contre 125,5 g/km en février, malgré l’augmentation du nombre d’immatriculations de voitures à motorisations alternatives moins émettrices de CO", indiquent les statisticiens. Ces derniers avancent une hypothèse : "Ceci s’explique par la préférence marquée des acheteurs de voitures à moteur thermique pour des versions plus puissantes, donc plus polluantes"...Sur le seul mois de mai 2020,A lire. CO2 : les constructeurs échapperont-ils aux amendes en 2021 ?