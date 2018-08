Sur le salon automobile de Francfort, Chery avait surpris l’an passé en affirmant vouloir lancer sur le marché européen un grand SUV hybride rechargeable. Le groupe avait illustré cette volonté avec un concept-car baptisé Exeed.Dans les colonnes du Frankfurter Allgemeine Zeitung,, directeur exécutif de Chery Automobile Co. vient de confirmer ce projet et le grand SUV TX devrait être commercialisé sous la marque Exeed sur certains marchés européens, uniquement dans des versions électrifiées. Déjà présent en Russie et en Ukraine, on imagine que les pays de la CEI seront les premiers ciblés, avant la zone Europe en tant que telle, avec l'Allemagne, tandis que la piste italienne est aussi pressentie. Aucune précision n’a été donnée concernant le marché français.Chery confirme en tout cas sa volonté d’internationalisation, le groupe venant notamment de lancer sa gamme Tiggo au Pérou et en Equateur. Reste à savoir si Chery pourra financer cette expansion, alors qu’il est en stagnation sur son marché domestique depuis plusieurs années. En 2017, Chery a même perdu du terrain, avec 455718 ventes en Chine, passant de facto sous la barre des 2% de part de marché (1,88%).