GAC Motor va faire sa première apparition sur le salon international de l'automobile de Moscou (MIAS) qui se tient du 29 août au 9 septembre 2018. Il y organisera aussi une conférence de presse dans le Crocus Expo International Exhibition Center, tout en lançant une vaste opération de promotion auprès des concessionnaires russes, afin de jalonner son entrée sur ce marché., président de GAC Motor, a fait remarquer lors de la conférence internationale des distributeurs de 2018 que la Russie est un marché essentiel (certains modèles de GAC Motor ont déjà obtenu l’homologation pour une commercialisation sur le marché russe), et qu’il marque une étape dans l'exploration des marchés plus matures en Europe.A l'occasion du MIAS, GAC Motor présentera sa gamme de véhicules haut de gamme, notamment le SUV GS4, le SUV premium GS8, le minivan GM8, la berline haut de gamme GA8, ainsi que le SUV GE3 entièrement électrique. La vedette de la première exposition de GAC Motor à Moscou sera le SUV 7 places GS8, qui s'est vendu à plus de 10000 unités en un mois sur le marché national.(avec AFP)