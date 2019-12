Il y a des objectifs qui virent à l’obsession. Pour Opel, il s’agit d’une idée fixe, qui confine presque à l’obsession : atteindre 5% de part de marché en France. La marque martèle ce chiffre symbolique depuis des années, mais elle n’y arrive pas. Fin septembre, sa part plafonnait toujours à 3,4%, comme à la fin de l’exercice 2015. En 2009, elle était montée à 3,9%. Les volumes ne progressent guère et la rentabilité du réseau figure parmi les plus basses de France. La marque allemande se situe à un vrai tournant technologique, avec l’arrivée de la Corsa-e, mais aussi commercial et financier.

Le constructeur Opel veut jouer en première division

Lors de la convention nationale du groupement des concessionnaires Opel, qui s’est tenue fin octobre, à Marseille, Xavier Duchemin, directeur général ventes, après-vente et marketing, a d’emblée planté le décor, délivrant un message à la fois optimiste, réaliste et volontariste. « Opel est en France une anomalie dans le dispositif européen : 6% de part de marché en Espagne ou en Italie, où les constructeurs “nationaux” sont également très forts. Il est indispensable que nous atteignions les 5% le plus rapidement possible. Opel doit jouer en première division. Tant que nous serons entre 3 et 3,5%, nous allons maintenir notre part de marché de façon un peu artificielle et dépenser beaucoup d’argent en publicité. Il n’y a rien de grave sur la marque. Le seul problème que l’on perçoit en France concerne sa notoriété. Nous n’avons pas assez communiqué sur certaines valeurs. Nous devons diffuser l’histoire extraordinaire de la marque à nos forces de vente et à nos clients. Nous devons être fiers d’être allemands. La catastrophe pour Opel serait d’être une quatrième marque française au sein de PSA. ». A lire aussi Opel récompense ses meilleurs concessionnaires européens.

Emission de CO2 : le défi

Pour retrouver cette fierté et une confiance quelque peu émoussée, Opel mise sur la communication et les produits, avec en fer de lance la nouvelle Corsa, dont la déclinaison électrique sera mise en avant dans les prochains spots publicitaires. « En janvier 2018, certains prédisaient la mort d’Opel, prétextant que nous n’arriverions pas à relever le défi du CO2 en Europe, raconte Xavier Duchemin. Avant le rachat par PSA, nous étions à une moyenne de 140 g de CO2 par km, pour un objectif de 100 g en 2020, soit potentiellement 4 Mds€ d’amendes à payer. Aujourd’hui, nous sommes à 105 g sur les voitures produites et donc en phase avec les objectifs. Le progrès est phénoménal. A la fin de cette année, nous serons à un niveau de stock, tant chez le constructeur que dans les affaires, qui sera à 101 g. Et nous serons rapidement sous les 100 g. »

Rentabilité : peut mieux faire

En Europe, le réseau Opel affiche une rentabilité moyenne de 1%. Sur ce sujet aussi, la France ne figure pas parmi les meilleurs élèves, avec une rentabilité de 0,6% cette année. « Je veux que le premier quartile soit au-dessus de 2% », indique Xavier Duchemin. Plusieurs leviers d’amélioration ont été identifiés, dont l’un résonne parfaitement avec l’approche pragmatique et rationnelle de Carlos Tavares : la baisse des frais fixes au sein des affaires. « Il faut tout “challenger”. Chez Opel, nous avons coupé les frais fixes de 30% dès la première année et les collaborateurs n’en souffrent pas. Le réseau français repose trop sur les frais fixes et il faut utiliser tous les nouveaux outils qui permettent de se moderniser pour les réduire. »



Un défi pas si évident à résoudre si l’on en croit Marc Bruschet, président du groupement national des concessionnaires : « L’origine du décalage dans les frais fixes entre la France et les autres pays européens s’explique en grande partie par nos structures immobilières, qui ont été calibrées pour un objectif de 6 à 7% de part de marché, que l’on atteignait à la fin des années 1990. Or, depuis plusieurs années, nous sommes plutôt entre 3 et 3,5%. Il va donc être difficile de réduire de manière sensible les frais fixes. Je ne peux pas couper mon bâtiment à la tronçonneuse ! Nous avons tous des gains à générer, c’est une évidence, mais ils seront marginaux. »



Autres leviers identifiés : la qualité et l’expérience client. « En France, il y a un vrai travail à accomplir. Nous ne sommes pas au bon niveau, regrette Xavier Duchemin. En réalité, nous ne sommes ni allemands, ni excitants. Revoyons les process et soyons collectivement exigeants pour avancer sur le sujet. » Le réseau Opel doit aussi accélérer sur la LOA, où il reste en retrait par rapport à la moyenne du marché, avec une part de 61% du financement fin septembre (51% fin 2018).

Image de marque : l’apport Corsa-e et PSA

Le lancement de la Corsa-e va contribuer au renforcement de l’image d’Opel en France. « Notre objectif en termes d’image est de figurer au même niveau que Volks­wagen en Europe. Nous nous situions à 0,2 point en dessous en 2018 et on veut progresser, envisage Xavier Duchemin. La France est le pays où l’image d’Opel progresse le plus vite : 6,2% en notoriété spontanée en juin 2019, contre 5,8% en janvier 2019. C’est le fruit du travail du réseau, de notre surinvestissement en marketing et je crois aussi que notre appartenance à PSA entre dans l’esprit des gens. Nous n’allons pas communiquer ouvertement dessus, mais c’est un avantage. » A plus d’un titre, l’exercice 2020 sera donc crucial pour la marque et le réseau Opel.

Qui sont les acheteurs d'Opel en France ?

À l’occasion de la convention du groupement des concessionnaires, la société C-Ways a passé au crible le profil de la clientèle et l’univers de concurrence d’Opel en France. Les acheteurs de voitures neuves de la marque affichent une moyenne d’âge de 53 ans (55 ans toutes marques). Les femmes représentent 46 % de cette clientèle (41 % pour la concurrence généraliste). Il ressort également de cette étude qu’Opel « capte mieux les revenus supérieurs que la concurrence généraliste ». Les possesseurs conservent leur voiture beaucoup plus longtemps (5,2 ans en moyenne, au lieu de 4 ans et demi), avec cependant un moindre recours au leasing. La marque à l’éclair affiche un taux de conquête de 50% et un taux de fi délité de 61 % (VN et VO). C-Ways relève enfin que les marques Fiat, Ford et Suzuki constituent les premiers terrains de conquête pour les distributeurs Opel. À l’inverse, Kia, Suzuki, Nissan et Fiat sont les premières concurrentes.