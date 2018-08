Selon SRA (Sécurité et Réparation Automobiles), le coût des réparations a progressé de 3,9% au premier trimestre 2018 par rapport à la même période de référence 2017. La montée en gamme des véhicules explique en partie ce phénomène, notamment l’insolent succès des SUV.Toutefois, il faut aussi aller regarder du côté des prix des pièces détachées pour comprendre cette évolution. L'augmentation du coût moyen des pièces au 1er trimestre 2018 s’établit à 5,1%, après +5,8% au 1er trimestre 2017 et +2% au 1er trimestre 2016.« Les données des expertises permettent aussi de dénombrer les pièces impactées. A près de 6 pièces par véhicule réparé, leur nombre est en augmentation de 3,1% au 1er trimestre 2018 », mettent aussi en exergue les experts de SRA.Au final, au 1er trimestre 2018, les pièces ont représenté 50,6% du coût total des réparations, la main-d'œuvre 38,9% et les IP (ingrédients peinture), 10,5%.