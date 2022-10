Le dernier Autofocus consacré au démontage-recyclage de l’Observatoire des métiers des services de l’automobile édité par l’Anfa fait état d’un secteur en plein essor et qui a bien amorcé sa transition écologique. L’organisme rappelle que « les activités de dépollution, démontage et recyclage des véhicules en fin de vie sont réglementées par le Code de l’environnement. Elles doivent être réalisées par des centres VHU agréés par l’État (centres de gestion des Véhicules hors d’usage ou CVHU) ». Il en va d’une déclaration d’activité annuelle auprès des préfectures et de l’Ademe, d’une titularisation d’une autorisation d’exploitation, d’un dépôt d’agrément et d’un rattachement à compter du 1er janvier 2024 à un éco-organisme ou un système individuel. « L’économie circulaire se trouve aujourd’hui au cœur des enjeux de la transition écologique. La loi Anti-gaspillage et économie circulaire prévoit la mise en place de responsabilités élargies des producteurs (REP). Dans le cas du secteur de l’automobile, elle impose de prendre en compte, dès la conception, le financement des coûts de gestion des véhicules hors d’usage. L’enjeu est double : il s’agit de répondre à une attente sociétale et aux évolutions réglementaires, renforcées par un contexte de pénurie de pièces et d’équipements automobiles qui pénalise le secteur. Les activités de dépollution, démontage et recyclage contribuent à optimiser la durée de vie des produits en évitant le gaspillage et la production de déchets » explique Valérie Chiron, responsable de l’Observatoire des métiers des services de l’automobile.

Tout savoir sur les démonteurs-recycleurs

Voici toutes les données qu’il faut savoir concernant le démontage et le recyclage automobile en France. Notons que les derniers chiffres disponibles par l’Anfa, l’Insee et l’Ademe remontent à 2020, voire à 2019.

Il existe 1 287 entreprises détenant 2 099 établissements exerçant une activité de démontage-recyclage. Sur ce nombre, 766 (soit 944 sites) sont rattachées à la branche des services de l’automobile et 371 (434 sites) sont spécialisées et en font leur unique business. On compte ainsi 3 075 salariés. « Les 944 établissements de la branche des services de l’automobile représentent 45 % de l’ensemble des établissements. Les 55 % restants sont principalement spécialisés dans la récupération de déchets triés (NAF 38.32Z) et le démantèlement d’épaves (NAF 38.31Z) », précise-t-on.

65 % sont de petites entreprises de 1 à 10 salariés. Le secteur est toutefois marqué par un phénomène de concentration croissant, conduisant à une part importante d’entreprises d'au moins de 11 salariés (28 %).

53,5 % des centres VHU sont indépendants, et 46,5 % appartiennent à au moins un réseau de constructeurs.

1 623 522 véhicules ont été démantelés par les centres agréés, un chiffre en constante évolution depuis 2007. Par exemple, le plus haut pic s’établissait en 2010, avec 1 583 283 unités traitées. L’âge moyen des VHU est de 19 ans. Il est précisé que « La mise en œuvre de dispositifs incitatifs de type “ primes à la casse ” ou “ primes à la conversion ” est l’un des principaux facteurs influant sur le volume et les caractéristiques des véhicules pris en charge. On observe ainsi une progression importante du nombre de véhicules collectés et traités par les centres de gestion des véhicules hors d’usage (CVHU) ces dernières années, particulièrement en 2018 (+ 38 %), où les montants et les conditions d’accès à la prime ont été élargis ».

43,6 %. Part de l’origine des VHU pris en charge par des centres et apportés par les particuliers, contre 16,3 % issus des concessionnaires et professionnels des réseaux constructeurs.

Les premiers véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques ou à hydrogène ont fait leur apparition dans les centres VHU en 2016, au nombre de 167. Quatre ans plus tard, ils sont estimés à 1 096 traités.

La France atteint un taux de réutilisation et de recyclage de 87,1 % de la masse des VHU pris en charge. Le taux de réutilisation et de valorisation se monte à 95 %.

Selon l'Anfa, « pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en Europe à l’horizon 2050, une nouvelle directive européenne qui devrait être adoptée fin 2022 va entre autres contribuer à récupérer les véhicules manquants ». Il y aurait aujourd’hui 500 000 véhicules hors d'usage non adressés aux centres agrées.