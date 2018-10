L’exposition « Jeep around » succède à « Adventure », déjà centrée sur la marque Jeep, et cela aurait pu nous mettre la puce à l’oreille. Toujours est-il que l’opulent MotorVillage, idéalement situé au numéro 2 du rond- point des Champs-Elysées, devient la vitrine exclusive de Jeep pour les années qui viennent.Un porte-parole de la marque précise que c’est une décision qui a été entérinée par Sergio Marchionne, avant son brutal décès.A l’heure où tous les arbitrages entre les différentes marques du groupe FCA sont attentivement scrutés, surtout par les Italiens et depuis la prise de fonction de Mike Manley, cette décision pourra en déconcerter certains. Toutefois, force est de reconnaître que l’écrin premium de l’espace du rond-point des Champs-Elysées correspond mieux au positionnement de Jeep.