Dans sa dernière note, l’Association française des sociétés financières (ASF) relève qu’après une reprise de la croissance en février (+3,6%), l’activité des établissements spécialisés en crédit à la consommation s’est contractée en mars : -1,8% par rapport à mars 2018.Toutefois, sur l’ensemble du premier trimestre, la production augmente légèrement, de +0,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Prêts personnels et crédits renouvelables sont en berne, mais ce n’est pas le cas de tous les secteurs.Ainsi, les financements automobiles sont bien orientés. En recul de -2,2% en mars, les financements de VN progressent cependant sur le trimestre, +1,2% par rapport aux trois premiers mois de 2018. Selon le mode financement, les évolutions sont différentes : les opérations de LOA baissent légèrement en mars (-1%), mais restent en hausse de +2,4% en moyenne au premier trimestre, tandis que les crédits affectés continuent de se contracter (-5,5% en mars et -2,3% à l’échelle des trois derniers mois).Par ailleurs, la progression des financements de VO demeure soutenue : +9,9% en mars et +13,7% au premier trimestre. Comme les mois précédents, la croissance est beaucoup plus marquée pour les opérations de LOA (+50,6% en mars, et +47,6% au premier trimestre), que pour les financements par crédits affectés (+5,8% en mars et +10,2% au premier trimestre).