Christian Meunier est depuis ce mois de janvier 2019 le nouveau président d’Infiniti, fonction qui inclut la gestion de la marque et de l'ensemble de ses activités à l'échelle mondiale. Le dirigeant français remplace Roland Krueger, en poste depuis 2015, et qui a choisi de quitter l'entreprise pour poursuivre de nouvelles activités.Diplômé de l'École des hautes études commerciales du Nord (Edhec) de Lille, Christian Meunier a commencé sa carrière au sein de Nissan en 2002 en tant que directeur général, responsable de marché et des ventes pour Nissan Europe. Il y a ensuite occupé divers postes, notamment ceux de directeur général, directeur marketing produits et de vice-président. En 2007, il est devenu vice-président et responsable marketing au sein de Nissan North America. En 2010, il a pris les rênes de la marque nippone pour le marché brésilien.Depuis janvier 2016, Christian Meunier dirigeait les activités de la division Nissan aux États-Unis et au Canada, ce qui comprenait toutes les fonctions liées aux ventes, à la communication, à la gestion des marques, aux pièces et aux services ou encore à la planification des produits.