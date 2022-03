C’est un rituel instauré depuis maintenant sept ans. Le Challenge mécanique de Norauto couronne chaque année les meilleurs jeunes réparateurs automobiles en France. La finale, qui a réuni 14 binômes issus chacun de 14 lycées professionnels d’Ile-de-France, de Normandie et du Grand Est, a livré son verdict le 28 juin 2019 à l’issue des trois épreuves reines du tournoi : distribution, recherche de pannes et accueil clients. Et en 2019, les pépites de demain sont originaires du lycée Garac, dans le Val-d’Oise (95). Le duo mené par Janel Martins et Steve Subramanian a ainsi su tirer son épingle du jeu à l’aide d’un précieux esprit de cohésion et de combativité.



Le sésame en poche, les étudiants Garac auront désormais le privilège de bénéficier d’un renforcement inédit de leur partenariat avec le réseau d’entretien automobile. Norauto ouvrira ainsi à la rentrée scolaire un poste d'opérateur spécialiste en service rapide, et recrutera plusieurs apprentis en licence OMSA (Organisation management des services de l’automobile) au sein du lycée.