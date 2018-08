La rentrée 2018-2019 s’annonce dense pour le Garac qui devrait battre un nouveau record d’effectifs, tout en inaugurant son antenne focalisée sur l’enseignement supérieur post Bac +2 sur le tout nouveau campus des services de l’automobile et de la mobilité, situé à Guyancourt (78).Avant de s’intéresser à cette rentrée, retour sur les résultats obtenus par l’établissement et ses étudiants l’an passé.Dans la filière moto, les résultats aux examens sont parfaits : CAP Motocycles (100%), BAC Motocycles (100%), et BTS Motocycles (100%).Pour le transport routier, les performances se conjuguent au presque parfait : CAP Véhicules transport routier (100%), BAC Véhicules transport routier (97%), et BTS Véhicules transport routier (100%).Enfin, dans la filière auto, l’excellence est une nouvelle fois au rendez-vous, tous modes de formation confondus : CAP carrosserie construction (100%), CAP Réparation des carrosseries (100% - lycée), CAP Peintre (100%), CAP Véhicules particuliers (100% - CFA), BAC Véhicules particuliers (99% - lycée), BTS Véhicules particuliers (85% - lycée), CAP Réparation des carrosseries (100% - CFA), BAC Véhicules particuliers (98% - CFA), BTS Négociation de la relation client (88%), BTS Conception et réalisation de carrosserie (88%), CAP Véhicules particuliers (100% - lycée), BTS Assistant de gestion PME PMI (88%), Ingénieurs Maintenance après-vente auto (93%), BAC Vente automobile (100%), BAC Réparation des carrosseries (100%), BAC Construction des carrosseries (100%), BTS Véhicules particuliers (94% - CFA), et BEP Métiers de la relation aux clients et aux usagers (93%).Rappelons encore, comme le répète à l'envi, directeur général du Garac, que "l’école de la Profession" fait par ailleurs valoir un taux d’insertion professionnelle supérieur à 95%. Sachant que si les 100% ne sont pas atteints, c'est principalement du fait de jeunes qui décident de se réorienter hors des filières auto, moto ou transport routier.