Quelle que soit la préparation aux disciplines, Le Parisien dévoile chaque année le classement des meilleurs lycées professionnels de France selon leurs performances : il repose notamment sur les résultats du Bac de l’année écoulée fournies par le Ministère. Le média rappelle que « le palmarès met en valeur les lycées qui font le plus progresser leurs élèves », ce qui se traduit par une évaluation sur quatre critères : « la somme des valeurs ajoutées du lycée (valeur ajoutée sur le taux d'accès de la seconde au Bac, sur le taux de réussite, sur le taux de mentions), son taux de réussite brut, taux de mention brut et enfin en cas d'ex aequo selon son effectif (plus le lycée a d'élèves plus il a de mérite) ».



Le Garac, école nationale des professions de l’automobile et de la moto, a été honoré de ses efforts puisqu’il se classe 32e meilleur lycée professionnel au niveau national en 2018 sur environ 2000 établissements du même type et 5e dans le département du Val d’Oise. Sur l’année, son taux de réussite s’est élevé à 98%, son taux de mention a atteint 77% et celui de la seconde au Bac à 63% (sa valeur ajoutée a égalé 25 points). Le Garac se hisse également en tête du podium pour les formations Bac Pro automobile puisque son classement ne repose que sur des performances liées à ce secteur d’activité selon lui.



Pour rappel, l’école spécialisée dans l’auto a été créée en 1948 et a formé plus de 24 000 jeunes en plus de 70 ans. Elle propose 22 diplômes d’Etat et pour la profession, soit le CAP, le Bac Pro, CQP, le BTS, la licence et ingénieur pour trois domaines de métiers comme la mécanique-électronique, la carrosserie réparation-peinture et construction et la vente-gestion.