Dans la catégorie « distributeur », le prix 2019 du Golda revient à Autodistribution. Son implication dans l’optimisation des outils Golda et le développement de nouvelles solutions techniques dans le cadre du Guichet unique (centralisation) a été mise en exergue.

Du côté des fournisseurs, la palme revient à SKF, récompensé pour la qualité de ses roulements destinés à l’industrie, l’aérospace et l’automobile.

« Ce prix est le résultat d’un partenariat très étroit entre le Golda et SKF avec en prime une forte implication de nos équipes. Les équipes SKF et les clients utilisent au quotidien les outils Golda (commandes, facturation dématérialisée, garanties tarif…). Pour nos clients, cela constitue une solution efficace et fiable. La connexion au système SKF est simple à installer, simple à utiliser et fiable », se félicite Claire Sanséau, Customer & Business Manager chez SKF.