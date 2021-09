Longtemps associé à Volvo, dont il est le deuxième plus gros distributeur en France, le groupe ABVV continue d’étoffer son portefeuille de marques automobiles. Après Jaguar Land Rover en 2016 et Hyundai en fin d’année dernière, il entre cette fois-ci dans le groupe Volkswagen avec les marques Seat et Cupra. Celles-ci seront commercialisées à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) dans un écrin qui sera opérationnel à la fin du mois d’octobre. Il ne s’agit pas d’une nouvelle implantation pour le groupe puisqu’il y distribue la marque Volvo depuis 1998. ABBV cessera de la commercialiser à Épinay-sur-Seine à la fin du mois de septembre 2021 mais continuera de couvrir le périmètre avec des vendeurs secteur, un service de conciergerie… L’opérateur distribue Volvo dans le département voisin du Val d’Oise, à Roissy et à Saint-Ouen-l’Aumône.



Plus de 400 Seat en 2022

En 2022, première année pleine, le groupe familial vise un volume de 400 à 450 voitures neuves Seat, entre 70 et 100 Cupra ainsi que plus de 200 occasions. « Nous sommes très fiers d’intégrer les réseaux Seat et Cupra qui apporteront à notre groupe un élan de dynamisme et de sportivité, commente Bedros Izikian, directeur général du groupe. Ces deux nouvelles marques aux produits, offres et positionnements distincts et complémentaires de notre portefeuille actuel, nous offriront de belles opportunités commerciales. L’enthousiasme qui anime nos équipes à la suite de cette annonce est très encourageant. Nous continuerons de privilégier la qualité qui restera au cœur de toutes nos actions ». Ce premier point de vente doit servir de tremplin en vue d’autres développements futurs avec les marques Seat et Cupra en Île-de-France. « Nous ne souhaitons pas nous limiter à un seul site et nous nous projetons sur d’autres représentations avec ces marques à moyen long terme », souligne Bedros Izikian.



En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros via ses six implantations réparties sur les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val d’Oise et de l’Oise.



