Déjà solidement implanté dans l’Essonne avec Renault, Dacia et Nissan, le groupe Altaïr entend consolider sa position dans le département avec les marques de l’Alliance. L’opérateur familial a ainsi notifié son intention de racheter 100 % des actions de la Société de Diffusion Automobile d'Orsay (SDAO), entité dirigée par Aymeric Gerin. L’opération porte sur l’acquisition des affaires Renault et Dacia des Ulis, d’Orsay et de Villejust.Dirigé par Jérôme et Thomas Daumont, le groupe Altaïr, qui distribue Renault et Dacia via huit implantations (91 et 92), a commercialisé-A lire aussi Avec le Nissan City Hub, le parcours client est 100 % digital