En 2017, le groupe Altitude, septième distributeur BMW et Mini en France, avait placé le véhicule d’occasion parmi ses axes de développement prioritaires. L’entité dirigée par Pierre-Édouard Dieu a dès lors investi dans les équipes et les structures. Le premier showroom dédié à l'occasion est sorti de terre à Vienne en 2017, suivi d’un second à Roanne l’année suivante. Pour la période courant de 2017 à 2021, le dirigeant avance un bond de 68 % du volume de voitures d’occasion vendues à particuliers par l’ensemble de ses points de vente. Soit un total de 1 585 unités écoulées l’an passé (3 000 au total avec les ventes aux marchands). « Il s’agit d’une stratégie gagnante tant en volume qu’en apport de marges, considère Pierre-Édouard Dieu. À fin mars 2022, les chiffres du groupe ont été plutôt bons, en partie grâce à notre activité véhicule d’occasion. »

Doubler les volumes sur douze mois glissants

Afin d’entretenir cette dynamique, l’opérateur a ouvert le 1er mai 2022 à Limonest, au nord de Lyon, son troisième centre dédié intégralement à la vente de VO. Ce développement s’est concrétisé à la suite de la reprise de l’ancienne concession Ford du groupe Bymycar. Pierre-Édouard Dieu a choisi de supprimer le service occasion au sein des concessions BMW et Mini de Lyon et de regrouper l’ensemble de l’activité commerciale à Limonest. Le groupe, qui a commercialisé 450 voitures à particuliers l’an passé, envisage de « doubler très rapidement » ce volume et d’atteindre la barre des 1 000 unités d’ici à deux ans dans la ville du Rhône.

Les buy-back pour alimenter l’offre d’occasions

Le centre proposeprincipalement constitué de retours de leasing (LOA et LLD de 36 mois en moyenne) et complété d’achats réalisés auprès d’un marchand de la région Rhône-Alpes. À ce jour, la marque BMW représente près de 90 % des modèles exposés sur le parc, mais le groupe entend développer la vente de VO multimarques (issus des reprises) au sein de son centre Altitude 69 Limonest.En complément de la vente d’occasions, et afin de renforcer la proximité avec ses clients,Dans les prochains mois, ce site sera animé par cinq vendeurs et un responsable VO, mais aussi par quatre mécaniciens et un manager atelier.