Le groupe AMAG annonce l’acquisition de la totalité des garages suisses d’ASAG Auto-Service, qui distribue les marques Audi, Seat et Škoda dans la région bâloise, et qui appartient à Fritz Meyer Holding. La reprise sera actée au 1er janvier 2019, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.« Grâce à cette acquisition, AMAG bénéficie pour la première fois d’un accès direct au marché automobile dans la région bâloise et dispose d’emblée d’une présence optimale sur le marché. AMAG sera désormais représentée dans les principales régions et dans tous les grands centres du pays. Les formes de mobilité traditionnelles et novatrices offriront une base de développement très intéressante, que le groupe AMAG entend suivre et façonner », indique l’importateur suisse.Ce dernier précise toutefois que l’opération n’englobe pas les affaires de la marque Opel, que la société ASAG Auto représente également depuis trois ans dans la région de Bâle.