Le site de l’Autorité de la concurrence rapporte que “le groupe Amplitude envisage d’acquérir le groupe Grenard”. Ce dernier, qui célèbre cette année les soixante ans de sa création, avec l’ouverture de la première concession Ford à Saint-Claude (Jura) sous l’impulsion de Jean Grenard, distribue également la marque américaine à Lons-le-Saunier (Jura), Besançon, Pontarlier (Doubs) et à Oyonnax (Ain). L’entité familiale est monomarque Ford, une position de plus en plus rare dans le paysage de la distribution automobile. Avec ses cinq points de vente, elle représente un chiffre d’affaires d’environ 40 M€ et un volume de 1 200 véhicules neufs et 700 occasions.

Une couverture géographique qui s’étend vers l’Est

Classé à la septième place des distributeurs Ford en 2020, avec un volume de 3 443 véhicules neufs commercialisés, le groupe Amplitude dirigé par Gérald Richard va donc renforcer sa position dans le réseau de la marque américaine. Déjà présent dans le département du Jura (à Dôle) avec Ford, l’opérateur va étendre ses frontières en investissant les départements de l’Ain et du Doubs. L’opération devrait se concrétiser avant la fin de l’année 2021.



Positionné à la 52e place de notre classement 2021 des 100 principaux groupes, le distributeur Amplitude a généré un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros en 2020 et commercialisé 7 677 véhicules neufs (Ford, Opel, Kia, Volvo, Jaguar, Land Rover, Suzuki, Mitsubishi et MG Motor) et 8 057 occasions.