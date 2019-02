Des usages multiples

Une solution intermodale

Mobistreet invente la « trottinette de fonction » à l’heure où les coûts de l’énergie carbonée ont catalysé les mouvements sociaux et tandis que pouvoirs publics et collectivités légifèrent pour organiser infrastructures et règles qui permettent de déployer de nouvelles mobilités plus douces. Les transports demeurent un des principaux facteurs d’émission de CO, de dépense des ménages et de stress des salariés. Le coût des flottes professionnelles grève le bilan des entreprises et pourtant 80% des déplacements automobiles en milieu urbain font moins de 4 kms. Les entreprises recherchent des solutions éco-responsables pour optimiser leurs déplacements professionnels et faciliter les transports de leurs salariés.C’est à ce défi collectif que s’adresse la solution Mobistreet, une ambition qui a séduit le groupe Argus.« Le groupe Argus dans son souci d’identifier et de promouvoir de nouveaux modèles dans l’univers de la mobilité a créé un véhicule d’investissement nommé « l’Argus Innovation ». C’est via ce fonds que nous accompagnons Mobistreet, convaincus que ce service de mobilité verte peut s’imposer au sein des flottes de véhicules professionnels », commente Alexandrine Breton, présidente du groupe Argus.Au-delà de la fourniture de trottinettes électriques haut de gamme et de leurs équipements, Mobistreet se mobilise pour la sécurité. L’entreprise propose une formation délivrant une « attestation de bonne conduite », une assurance Groupama responsabilité civile et individuel accident à l’ensemble des collaborateurs, un service de maintenance et SAV, un outil performant de gestion de flotte.La trottinette de fonction est utilisée pour les trajets domicile/travail et pour l’optimisation des déplacements professionnels (gain de temps, de coûts de stationnement et de carburant, amélioration de la trace carbone et réduction des frais de gestion). Elle est idéale pour les sites de grandes surfaces sur lesquels les employés perdent un temps considérable ou ont recours à des solutions excessivement polluantes.Les flottes de trottinettes sont sécurisées au sein des entreprises et sont transportables dans les transports en commun. Elles n’encombrent pas les trottoirs et demeurent à l’abri des vols et détériorations que connaissent les véhicules en libre-service. Un service innovant et simple d’utilisation.