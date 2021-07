Organisé autour de six plaques dans le Grand Ouest et en Île-de-France, le groupe GCA a densifié encore un peu plus son maillage au cours des dernières semaines. L’opérateur a en effet officialisé, au 1er juillet 2020, la reprise des concessions BMW et Mini de Philippe Emond, situées à Reims (51), Châlons-en-Champagne (54), Charleville-Mézières (08), Soissons et Saint-Quentin (02), ainsi que des affaires Toyota d’Eaubonne, Eragny et L’Isle-Adam (95) au groupe Maréchal. Avec le site BMW-Mini de Charleville-Mézières, le groupe, dont le siège est basé à Cholet, s’écarte fortement de son territoire historique.



GCA entre dans le top 10 des distributeurs BMW

Le groupe dirigé par David Gaist se positionne plus que jamais comme le premier opérateur Toyota en France (31 sites). Par ailleurs, il fait son entrée dans le top 10 des distributeurs BMW (9 sites). Déjà très dynamique ces dernières années, GCA n’a pas prévu de marquer une pause dans son développement et ce afin d’atteindre « l’indispensable taille critique des groupes de distribution automobile ».

«Le Covid-19 n’a pas remis en cause notre stratégie de croissance externe qui avait été engagée avant le confinement, explique David Gaist. Nous souhaitons continuer à nous développer avec Toyota, tout en s’appuyant sur BMW, Kia et Hyundai. L’enjeu est de s’appuyer sur des constructeurs qui sont pérennes dans le temps, avec un horizon établi, et des réseaux gérés de manière responsable».

Deux dossiers qui devraient aboutir le 1er octobre 2020

Dans un communiqué, le groupe laisse entrevoir que la prochaine étape avec Toyota devrait se dessiner en Europe, ce qui constituerait une première pour lui. Par précaution, le dirigeant choletais ne souhaite pas rentrer dans le détail. Il précise que des lettres d’intention ont été rédigées et que trois dossiers portant sur des projets en dehors de la France sont en cours, dont deux « bien avancés et qui devraient se concrétiser le 1er octobre 2020 ». David Gaist indique que ces dossiers auraient été déjà bouclés sans l’interruption de la crise sanitaire.



Le groupe GCA, qui a représenté un chiffre d’affaires de 711 millions d'euros en 2019, tablait initialement sur un total de 900M€ sur l’exercice 2020. « Nous avons réalisé de très bons mois de mai et de juin, juillet ne devrait pas être mauvais non plus, et nous rattrapons une partie de ce que nous avons perdu. Mais nous ne sommes pas à l’abri d’un retour de manivelle sur le dernier quadrimestre », conclut, prudent, David Gaist.



Le groupe GCA en chiffres (2019)