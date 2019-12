Trois mois après le rachat du groupe Pigeon, Eden Auto passe de nouveau à l’offensive. Selon l’Autorité de la concurrence, l’opérateur projette d’acquérir « une partie des fonds de commerce des sociétés GR Automobiles et Agora Automobiles pour les activités présentes sur les seules villes de Brive-la-Gaillarde et de Tulle ». Ces deux sociétés appartiennent à David Gerbier, qui les avait rachetées au groupe Rebière au début des années 2010.

Trois marques sur deux villes

GR Automobiles, qui coiffe la marque Toyota à Brive et à Tulle (19), a affiché un chiffre d’affaires de 11M€ en 2018. Agora Automobiles, qui représente Opel et Kia à Brive et Opel à Tulle, a engrangé un CA de 22,8M€ (en 2017). A noter que la concession Opel de Trélissac (Agora Automobiles également) ne fait pas partie de l’opération.

Le deux groupes de distribution s'inscrivent actuellement dans des dynamiques opposées, puisque David Gerbier avait déjà cédé des affaires en 2018 (Ford) et en 2017 (Peugeot, Citroën).

Développement en Corrèze

Eden Auto distribue déjà les marques Opel, Kia et Toyota mais n’opère pas en revanche dans le département de la Corrèze. En 2018, le groupe a pesé un CA de 910M€ et commercialisé 20 186 VN et 15 879 VO.