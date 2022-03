L’Autorité de la concurrence rapporte que la société Socipar (groupe Aubéry) envisage « de prendre le contrôle exclusif de deux concessions automobiles de la marque Toyota exploitées par la société Alpes Sud Auto et ses filiales ». Ces points de vente, dirigés par Pierre Lagarde, sont situés à Sisteron et à Volx, près de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence). Ils ont représenté un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros en 2019. La société Alpes Sud Auto représente le panneau Toyota depuis 1983.

Dix concessions Toyota pour JPV (Aubéry)

Distributeur Toyota, Lexus, Kia, BMW, Mini ainsi que des marques de motos BMW Motorrad et Honda dans le Var et les Alpes-Maritimes, l’entité JPV, détenue depuis 2007 par le groupe antillais Aubéry, va ainsi prendre position dans un troisième département, les Alpes-de-Haute-Provence. Dirigée par Laurent Guérin, celle-ci figurait à la huitième place des plus gros distributeurs Toyota en France sur l’exercice 2020 (2 876 véhicules neufs vendus) à travers huit implantations.



