Après deux années de recherche et de développement, la société WeProov , qui permet de certifiez l'état des véhicules, et le groupe Bernard , troisième groupe de distribution hexagonal, annoncent la création de ProovStation. Ce portique de détection automatique des dégâts et des dommages, qui intègre des technologies d’intelligence artificielle et de 3D pour scanner automatiquement les véhicules, permet de « réaliser en moins de 3 secondes un état des lieux d’une automobile ou d’un petit utilitaire ».« ProovStation génère automatiquement un rapport horodaté, géolocalisé et sécurisé (notamment grâce à la blockchain) contenant des photos conservatoires HD de l’état du véhicule ainsi qu’un relevé des dommages de l'ordre du millimètre. Ceux-ci, localisés et quantifiés, sont alors prêt à être valorisés. Le portique permet réduire les frais de remises en état en imputant directement les dommages au responsable. La refacturation est donc au plus juste et sans conflits », indiquent les deux sociétés. ProovStation est naturellement interfaçable avec l’application WeProov, lancée en mars 2016 et qui revendique plus de 25 000 utilisateurs actifs dans le monde.« Avec plus de 80% de nos clients dans le secteur automobile, nous voulions répondre au besoin spécifique du marché en allant plus loin dans notre offre et fournir un outil d’inspection de véhicules entièrement automatisé capable de fonctionner en permanence, sans intervention humaine sur un grand flux de véhicules. Avec ProovStation, nous passons donc à la vitesse supérieure : l’industrialisation des états des lieux en temps réel et ce de manière simple, sécurisée et ultra rapide », déclare Gabriel Tissandier, co-fondateur de WeeProov.La solution ProovStation a été conçue pour les professionnels du secteur automobile qui traitent des volumes élevés, àProovStation est actuellement présenté au CES de Las Vegas, qui ouvre ses portes ce 8 janvier 2019.