« Le groupe Bernier a signé en date du 31 juillet 2018 avec monsieur Jean-Claude Beulin, madame Aline Beulin et monsieur Frédéric Beulin un protocole de prise de contrôle de 100% des titres de la SAS Garage du Château, concessionnaire Opel et Kia à Sainte-Geneviève-des-Bois », fait savoir l’Autorité de la concurrence. Cette prise de contrôle sera effective le 1er janvier 2019.En 2017, cette concession avait engrangéImplanté principalement en Île-de-France ainsi qu’en région Centre et en Normandie, le groupe dirigé par Denis Bernier représente le panneau Kia via deux points de vente, situés à Orléans et à Etampes. Ce dernier site a été repris en janvier 2018 lors du rachat des affaires Peugeot et Kia appartenant à William Monin. L'opérateur va ainsi poursuivre son développement avec la marque coréenne en région parisienne et entrer par la même occasion dans le réseau Opel. Une incursion loin d’être neutre sachant que le groupe distribue Peugeot (en Île-de-France et dans le Centre) et Citroën (Centre).En 2017, le groupe a commercialisé, qui le place en 41e position de notre Top 100 2018 (à paraître fin août).