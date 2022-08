Sur les 962 575 véhicules immatriculés au total pour BMW Group sur les six premiers mois de l’année 2020, soit un net recul de 23 % par rapport à la même période en 2019, 842 153 modèles de la marque phare BMW ont été écoulés (– 21,7 %), 118 862 vendus chez Mini (– 31,1 %) et 1 560 chez Rolls-Royce (– 37,6 %). La région Europe a enregistré un total de 372 428 ventes BMW et Mini, soit une baisse de 32,3 %, les Etats-Unis en ont connu 133 844 (– 30,6 %) et la Chine, 329 069 (– 6 %).

« Nous suivons de très près l'évolution de la demande mondiale et continuons de planifier différents scénarios afin de pouvoir réagir rapidement à mesure que les régions du monde se remettront de la pandémie de coronavirus à différentes vitesses, a souligné BMW. Nous assistons à une évolution positive en Chine, où nos ventes au deuxième trimestre ont encore une fois été plus élevées que l'année précédente. »

Q2 2020 Evolution annuelle % 1st Half 2020 Evolution annuelle % BMW Group Automotive 485 701 -25.3% 962 575 -23% BMW 430 397 -23.2% 842 153 -21.7% MINI 54 597 -38.2% 118 862 -31.1% BMW Group electrified* 31 095 -4.9% 61 652 +3.4% Rolls-Royce 707 -46.8% 1,56 -37.6% BMW Motorrad 41 933 -23.2% 76 707 -17.7%

BMW au-dessus du marché en électrique

Comme pour pallier ces résultats négatifs, le groupe automobile allemand se targue d’avoir "surperformé" sur l’électrique. Au premier semestre 2020, 61 652 véhicules BMW et Mini électrifiés ont été vendus, soit une progression de 3,4 %.

« La demande pour nos véhicules électrifiés a "surperformé" la tendance du marché au premier semestre. Notre large gamme de modèles hybrides rechargeables et la nouvelle Mini entièrement électrique sont très demandées par nos clients », a commenté BMW.

A noter que la jeune gamme de produits électrifiés Mini a fait son effet. Depuis janvier dernier, 8 587 unités combinées de la Mini Cooper SE Countryman All4 hybride rechargeable et de la Cooper SE entièrement électrique, ont été immatriculées (+ 4,1 %). En Europe, marché principal du constructeur, ce sont 40 734 modèles électrifiés qui ont été écoulés, ce qui augmente à 10,9 % leur part dans les ventes totales du groupe.

BMW France, en hausse aussi sur l'électrifié

Pour ce qui est de la France, là aussi, « BMW Group a réussi à "surperformer" le marché français de 10 points sur le premier semestre », selon son patron Vincent Salimon : « BMW Group France vire en tête des ventes de véhicules électrifiés premiums et des ventes aux entreprises. Les véhicules électrifiés représentent aujourd’hui 14 % des ventes totales, avec une croissance à deux chiffres pour le mois de juin 2020, aussi bien pour Mini que pour BMW. »



Le groupe BMW fonde de grands espoirs dans sa stratégie d’électrification et vise un total de 25 modèles électrifiés sur les routes d'ici à 2023, dont plus de la moitié entièrement électrique.



A LIRE. BMW s'efforcera de respecter les normes européennes de CO2 en 2020.