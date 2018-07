Faire passer le taux de service de 94% à 96%

Un nouveau siège social pour BMW Group en France

Annoncé en décembre 2016, le projet d’extension du centre international de distribution des pièces de rechange du groupe BMW à Strasbourg s’est matérialisé après 18 mois de travaux. Il représente un investissement de 12 millions d’euros. Cette extension et la nouvelle organisation mise en place visent à améliorer la disponibilité des pièces.Ce site, qui emploie 160 personnes, est l’un des plus grands de BMW Group. Il assure la logistique des pièces de rechange pour toute la moitié est de la France, le sud-ouest de l’Allemagne et la Suisse. Le volume de distribution est réparti à parts égales entre ces 3 pays.Avec cette extension de 17.750 m², la surface du centre est quasiment doublée à 42 000 m², portant les capacités de stockage du magasin de 85 000 à plus de 100 000 emplacements, et de 67 000 à plus de 80 000 références stockées pour les marques BMW, MINI et BMW Motorrad d’ici 2020.Le taux de service qui était de 94 % des pièces disponibles passe grâce à l’extension à 96 % de pièces immédiatement disponibles J+1 pour les clients.En effet, entrée en production en 1981, l’unité de distribution de Strasbourg livre près de 4 millions de lignes de commande chaque année auprès de 360 clients, concessionnaires et filiales de BMW Group, lequel prévoit plus de 40% d’augmentation d’ici 2023.En 1981, BMW produisait environ 350 000 automobiles et 32 000 motos. Aujourd’hui, ce sont 2,4 millions d’automobiles et plus de 145 000 motos qui sont vendues chaque année dans le monde, avec un nombre de marques et modèles qui s’est considérablement développé.BMW Group opère un second site à Strasbourg, le Centre d’Interaction Clients (CIC), entièrement dédié aux services à la clientèle en France.Près de Paris, à Saint Quentin en Yvelines, BMW Group construit son nouveau siège social. Il s'agira d'un campus nouvelle génération de 15 000 m² où seront réunis fin 2019 les 1 000 collaborateurs des filiales du BMW Group présentes sur le territoire : BMW France, filiale de distribution des marques du groupe en France, la captive financière BMW Finance, le spécialiste des locations longue durée Alphabet.