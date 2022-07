Le 15 septembre prochain, au sein du centre automobile logistique de Saint-Caradec (22), le groupe Bodemer consacrera une journée à ses alternants, qui leur permettra « de se familiariser avec les cadres, la politique de ressources humaines et les valeurs du groupe ». Un temps fort symbolique en cette période de rentrée scolaire, qui témoigne de l’importance accordée par le groupe à la formation professionnelle de ses futurs collaborateurs.

« Nous sommes toujours confrontés à un déficit d’attractivité dans notre métier auprès des jeunes, de leurs parents, mais aussi de l’éducation nationale, déplore Yvon Le Pennec, directeur des ressources humaines du groupe Bodemer. Nous mettons en place des partenariats avec des lycées, des centres de formation et menons diverses actions pour revaloriser l’image de notre profession. » Le groupe annonce investir plus d'un million d’euros par an dans les dispositifs de formation pour ses 1 450 collaborateurs.





Actuellement, 8 % des effectifs, soit 110 personnes, sont engagés dans un contrat par alternance, pour des diplômes allant du CAP au bac + 5. La moitié des alternants entame actuellement sa formation au sein des concessions du groupe. « Nous avions annoncé un objectif de 10 % des effectifs de l’entreprise en alternance il y a trois ans et nous espérons atteindre ce taux en 2021. Mais nous restons avant tout vigilants sur les capacités, les conditions d’accueil, ainsi que l’accompagnement des jeunes, via un nombre de tuteurs suffisant », indique Yvon Le Pennec.

Deux tiers des alternants décrochent un CDI

Les trois quarts des alternants se forment dans les métiers de l’après-vente, là où les besoins des distributeurs sont actuellement les plus forts, tandis qu’un quart d’entre eux sont intégrés aux services liés au commerce et aux fonctions de support. Selon les cursus choisis, les formations s’étalent sur des périodes allant de dix mois jusqu’à trois ans. Les alternants sont âgés en moyenne de 19-20 ans. « Entre 60 et 70 % des jeunes en alternance deviennent titulaire d’un CDI à l’issue de leur formation, souligne Yvon Le Pennec. Nous nous inscrivons véritablement dans une logique d’embauche à l’issue de cette période passée au sein du groupe. Parfois, certains ne se voient pas proposer un contrat, d’autres le refusent ou se réorientent, mais nous faisons toujours la démarche d’accompagner les jeunes jusqu’à l’obtention de leur diplôme. »



Contrairement à certains autres opérateurs hexagonaux importants, le groupe Bodemer n’a pas créé sa propre école de formation. Il peut en revanche s’appuyer sur l’école de vente de Renault, située à Ploufragan, marque dont il est le troisième plus gros distributeur en France.

