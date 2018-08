Pour accompagner son développement en Europe, matérialisé fin 2017 par le rachat du groupe STVA , le spécialiste du transport et de la logistique automobile CAT souhaite renforcer ses équipes et attirer notamment de nouveaux conducteurs porte-véhicules. Le groupe a donc décidé de créer la CAT Academy, une école de formation qui va préparer les candidats au métier de conducteur porte-véhicules. Ces derniers auront notamment pour mission de charger, transporter et livrer les véhicules des clients depuis les usines des constructeurs jusqu’aux concessions, agences de location...« Cette formation complète de 24 semaines est proposée à des candidats, non chauffeurs, afin de leur permettre d’obtenir un permis poids-lourds avec la spécialisation porte-véhicules. A l’issue de cette formation, un poste en CDI leur sera proposé dans une des filiales françaises du groupe CAT », précise le groupe. La sélection des candidats a déjà démarré et la première session, qui réunira 12 personnes, est programmée début octobre, à Arras. D’autres sessions seront organisées dans l’est et le sud-est de la France. Par la suite, des formations similaires sont prévues en Allemagne, puis dans la péninsule ibérique.En plus de cette formation, CAT continue de recruter des conducteurs et de les former en interne aux spécificités du métier de transport de véhicules. 40 postes de conducteur, courte et longue distance, sont à pourvoir actuellement.