Décliné à Paris, Bruxelles mais également dans des grandes villes en Chine, au Japon, en Corée ou encore en Colombie, le concept de Maison Citroën est également représenté depuis 2021 à Beaune (Côte d’Or). Ce nouvel écrin a ouvert ses portes en avril dernier sous l’impulsion du groupe Chopard (avec un an de retard à cause de la pandémie), qui distribue la marque aux chevrons dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Lorsque le chantier de rénovation de la concession a été engagé en 2018, son directeur, Michel Varziniac, souhaitait bâtir un point de vente différent, qui reflète les caractéristiques de la ville de Beaune (« la gastronomie, l’épicurisme… »). Le dirigeant, qui avait découvert la Maison Citroën lors du Mondial de l’auto de Paris en 2018, s’est donc rapproché de la marque afin de dupliquer à Beaune ce concept, jusqu’ici réservé aux grands centres urbains. Une fois n’est pas coutume, c’est donc un opérateur privé qui a demandé au constructeur d'adopter des nouveaux standards de distribution. Le groupe s’est fendu d’une lettre de motivation dans laquelle il a avancé ses arguments, mettant notamment en avant l’attrait de la ville et des environs auprès des touristes.



Un projet piloté par les équipes du design de Citroën

Après avoir proposé dans un premier temps une version « hybride » du concept, Citroën a finalement accepté de décliner à Beaune la « vraie Maison Citroën ». Chez le constructeur, ce développement a été piloté par Arnaud Belloni (parti depuis chez Renault) et les équipes du design par rapport à un cahier des charges précis. Le showroom, qui expose six voitures, se caractérise par un grand nombre d’écrans tactiles, un espace café, une réception après-vente en phase avec le concept. Il intègre le nouveau configurateur Stellantis et propose un affichage numérique des prix pour les voitures neuves. « La seule liberté que nous nous sommes octroyés par rapport au cahier des charges concerne l’entrée extérieure en pavés, en référence à la place Carnot située au cœur de Beaune », informe Michel Varziniac. Selon le groupe, ce lieu de vie s’inscrit en cohérence avec les voitures actuelles de la marque, « orientées vers le confort de ses occupants ».

Une croissance des volumes attendue à Beaune

Ce développement a nécessité pour le groupe un investissement d’un peu moins de trois millions d’euros, soit un montant supérieur à une concession classique. « Ce projet a du sens et j’aimerais qu’il soit décliné dans d’autres villes, car cela permet de valoriser la marque », considère le dirigeant. La concession Citroën de Beaune commercialise un volume de 400 voitures neuves et 350 occasions à particulier. Avec ce nouvel écrin, Michel Varziniac entend augmenter les ventes VN et VO de 100 unités en 2022, voire en 2023.



L'an passé, le groupe Chopard était le neuvième plus gros distributeur Citroën en France, avec un total de 4 837 voitures neuves vendues.