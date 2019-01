L’Autorité de la concurrence rapporte que la société Citadelle, filiale à 100% du groupe Comte-Serres, a conclu une « convention de cession d'actions et de parts sociales respectivement pour prendre le contrôle à 100% de la Société MMC Distribution, distributeur et réparateur agréé des marques Citroën et Ford, et la SARL Hamara Rent, spécialisée dans la location de véhicule ». Les activités de ces deux sociétés sont concentrées à Mamoudzou, chef-lieu et principale ville de Mayotte, département d’outre-mer situé au-dessus de Madagascar. Le groupe Citadelle, dirigé par Jean-Marie Jeunehomme, va donc renforcer son partenariat avec Citroën, sa principale marque, sur ce nouveau territoire et réaliser une première incursion dans le réseau Ford.Quatrième opérateur en Martinique, où il importe les marques Citroën, DS, Suzuki et Toyota, le groupe Citadelle est également implanté en Guyane (Volkswagen, Hyundai, Suzuki, Seat, Audi) et à la Réunion (7 centres sous l’enseigne Pneus Cash).Il a également des activités dans la location de courte durée (Ucar, Car’Men), le leasing professionnel (Citadelle Lease), la réparation rapide (SMMA), les pièces automobiles et l’équipement de garage (AD Martinique).En 2017, le groupe Citadelle avait commercialisé(avec les marques Citroën, DS, Toyota et Suzuki) et(Volkswagen, Seat, Audi, Hyundai et Suzuki). Son chiffre d’affaires s’élevait à 1-A lire aussi Le groupe Citadelle expose ses ambitions sur le marché antillais