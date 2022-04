À l’aube d’une profonde mutation de la distribution automobile, percutée aussi par les nouveaux enjeux de la mobilité et l’arrivée des véhicules électriques dans les showrooms et les ateliers, les acteurs du secteur ne restent pas inactifs. Ils veulent anticiper ces changements et développent ainsi de nouvelles activités. Innover, se diversifier, le virage est nécessaire pour eux afin d’aller chercher de nouvelles sources de rentabilité. L’après-vente en serait l’un des filons. À l’image du groupe Maurin en mai 2021, le groupe Dallard vient de signer le 31 mars 2022 un contrat avec Speedy. En effet, Éric Terefenko, président de l’enseigne de réparation et d'entretien, et Philippe Dallard, président du distributeur éponyme, ont conclu un partenariat à long terme de reprises et de créations.

Sept reprises et des créations de centres Speedy pour Dallard

Cet accord prévoit dans un premier temps la cession et l’exploitation de sept centres Speedy existants. La reprise concerne quatre sites à Toulouse, un à Pau, un à Tarbes et un autre à Anglet. En complément de ces acquisitions, le groupe Dallard a l’intention de déployer un vaste programme de nouveaux centres dans le Sud-Ouest, avec plusieurs ouvertures programmées dès 2022, assure-t-on. Ce qui fait de lui l’un des investisseurs les plus importants du réseau de franchises Speedy en France, lequel compte déjà 600 centres. « Speedy entend offrir un maillage remarquable au plus proche des Français, qui s'appuie sur un réseau de puissants partenaires permettant d’assurer la mobilité de tous. Le développement du réseau offre ainsi à chaque automobiliste un accès en moins de quinze minutes à un centre Speedy avec des hommes et des femmes à l’écoute et animés par la passion du métier », déclare-t-on dans un communiqué.

De son côté, le groupe Dallard existe depuis cinquante ans. Il représente aujourd'hui les marques Citroën, DS et Suzuki via cinq établissements dans la région toulousaine et le Pays basque. En 2020, il commercialisait 2 689 véhicules neufs et 826 véhicules d’occasion pour un chiffre d’affaires total de 90 millions d’euros. Aujourd’hui, il emploie 160 collaborateurs. « Les événements, les opportunités, la volonté de se développer et d’innover sans cesse ont créé l’histoire de ce groupe familial. Il a pu évoluer au fil des ans par le biais de diverses marques constructeurs en rachetant ou cédant des concessions automobiles, mais aussi en devenant un acteur local fort avec ses activités dans le sport de haut niveau avec le club du Fenix Toulouse Handball. La volonté du groupe est aujourd'hui de couvrir un territoire sud-ouest allant de la Haute-Garonne aux Pyrénées-Atlantiques, en proposant une offre et une vision à 360° de l’automobile », déclare son représentant.