Les centres commerciaux constituent un terrain de jeu de plus en plus prisé des distributeurs automobiles afin d’aller chercher des prospects qui se déplacent moins (ou plus du tout) en concession. Le groupe David Gerbier mène l’expérience depuis plusieurs mois via un concept de showroom phygital, nomade et éphémère, d’une trentaine de mètres carrés. Le premier dispositif a été installé. Le groupe a ensuite posé ses valises pendant trois mois dans une galerie marchande à Bourgoin-Jallieu et devrait investir prochainement une nouvelle ville dans une autre région. L’opérateur cible des centres commerciaux qui attirent entre 4 et 5 millions de visiteurs par an.Une équipe de trois personnes, dotée de pupitres digitaux, présente ainsi aux passants l’offre de véhicules d’occasion du groupe. « Nous proposons 2 000 voitures sans en déplacer une seule, résume David Gerbier, PDG du groupe. Nous avons formé ces collaborateurs au financement, à la reprise et au parcours digital. Nous devons continuer de parfaire notre organisation et la formation des équipes afin de répondre aux attentes de cette clientèle ». Le dirigeant annoncepar mois au sein de ces showrooms phygitaux.« Les premiers retours sont encourageants et plutôt satisfaisants, juge David Gerbier. Au départ, nous pensions être confrontés à l’appréhension des prospects mais, finalement, le sérieux de notre présentation, de notre marque et le professionnalisme des équipes concourent à les rassurer. Nous nous sommes fixés pour objectif de commercialiser 70 véhicules d’occasion par équipe de trois vendeurs ». Le groupe entendCes showrooms phygitaux constituent une nouvelle étape dans la stratégie digitale amorcée par le groupe David Gerbier il y a un an, via sa vitrine DG8cars. L’opérateur a d’ailleurs été récemment récompensé aux Grands prix de la distribution , organisés par nos confrères du Journal de l’Automobile, dans la catégorie « Innovation digitale ».« Nous avons engagé des responsables de rayon dont le rôle est de veiller à la qualité des annonces de véhicules d’occasion diffusées sur le site, que ce soit au niveau du prix, des photos, du texte de présentation... », explique le dirigeant. La nouvelle mouture du site web, qui présente l’ensemble des VO des concessions du groupe, a été conçue de manière à permettre à un client(paiement en ligne, bon de commande et financement avec signature électronique...). Une plateforme téléphonique peut rentrer dans ce parcours pour assurer la reprise des véhicules. « Depuis déjà deux ou trois ans, nous avons des télévendeurs qui commercialisent tous les mois des véhicules d’occasion à des clients qui n’ont vu ni le vendeur ni le produit », informe David Gerbier. Ces transactions restent encore confidentielles mais devraient augmenter avec le déploiement des concessions phygitales.En 2018, le groupe David Gerbier devrait représenter un volume