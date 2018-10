Après le groupe Faurie à Limoges ou les filiales Renault Retail Group à Angers et Metz, c’est l'entité dirigée par la famille Delieuvin qui expérimente depuis le 1er octobre 2018 le concept du pop-up store via sa concession Samva Renault Draguignan. L’opérateur a élu domicile au sein du centre commercial Carrefour les Salamandriers (3 500 à 4 000 visiteurs par jour) avecprincipalement les best-sellers des deux marques. Si l’opérateur avait déjà par le passé investi les allées des centres commerciaux du Var (avec deux véhicules et un vendeur), ce nouveau dispositif plus pérenne constitue une première., voire davantage si l’espace occupé actuellement est toujours disponible. Le groupe reconnaît partir un peu dans l’inconnu avec ce concept mais le choix du centre commercial répond en revanche à une vraie logique.La concession Renault de Draguignan, située au sud de la ville et distante de seulement 3 kilomètres de la zone commerciale, capte plus difficilement la clientèle située au nord du département. « Cette vitrine constitue une belle opportunité d’être au contact de gens qui ne viennent pas dans notre concession. Depuis le début de l’opération, nous avons commercialisé six modèles auprès de personnes qui n’étaient ni dans nos radars ni dans notre base de clients. Si nous maintenons ce trend, nous serons satisfaits, souligne Eric Panzani, directeur commercial du groupe Delieuvin. Avec ce dispositif, nous laissons le temps aux gens de revenir. Certains s’arrêtent avec leur Caddie deux ou trois fois dans le pop-up store. Nous observons qu’il est important de faire tourner les véhicules chaque semaine et de privilégier des couleurs qui attirent l’œil ». Les vendeurs secteur du groupe se relaient pour animer le point de vente sur une plage horaire de 9h30 à 19h30.La concession de Draguignan pèse un volume annuel deà particulier.Le groupe Delieuvin, qui distribue les marques Renault, Dacia, Nissan, Alpine, Infiniti, Opel et Volvo, a engrangé