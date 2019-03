Distributeur des marques Nissan dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes, le groupe Delieuvin a notifié son intention d’acquérir les deux concessions Cap Janet Automobile, situées au nord et à l’est de Marseille. « La société Auto Prestige Marseille, filiale de la société Financière Exploitation Nissan (FEN), envisage d’acquérir le fonds de commerce exploité par la société, distributeur et réparateur agréé des marques Nissan et Infiniti dans le département des Bouches-du-Rhône », rapporte ainsi l’Autorité de la concurrence.Dirigées par Michel Santoni, ces concessions avaient représentéLe groupe dirigé par Yann et Yves Delieuvin va représenter les marques Nissan et Infiniti via respectivement sept et cinq points de vente. Il est à noter, par ailleurs, que ce développement va permettre au groupe de poser un premier pied dans le département des Bouches-du-Rhône.En 2017, l’opérateur avait commercialisé. Au total, il avait venduet réalisé un