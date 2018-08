Deuxième plus gros distributeur Ford en France en 2017, le groupe dirigé par Christian Digoin continue de renforcer son partenariat avec la marque à l’ovale bleu. Quatre mois après avoir repris la concession de Saint-Brieuc (22) , le groupe a notifié son intention d’acquérir la totalité des actions de la société Bretagne Automobile, qui représente Ford à Quimper. Dirigée par Alain Cachia, cette affaire distribue également la marque Suzuki . La société avait représentéAvec cette opération, le groupe parachève par la même occasion sa couverture en Bretagne en posant un premier pied dans le département du Finistère. Il est également implanté dans le Morbihan (Ford et Suzuki à Vannes et Pontivy, Ford à Ploërmel), dans les Cotes d’Armor (Ford à Saint-Brieuc et Dinan) ainsi qu’en Ille-et-Vilaine (Ford, Land Rover et Jaguar à Rennes, Ford à Saint-Malo).En 2017, le groupe DMD a commercialiséIl a engrangé un chiffre d’affaires de