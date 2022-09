Le groupe Dugardin continue d’étoffer et de diversifier son portefeuille avec des produits de niche. Un mois seulement après la marque française Devinci, l’opérateur des Hauts-de-France a été désigné pour commercialiser dans le grand quart nord-est de la France ainsi qu’en Belgique les modèles Ford transformés par la firme américaine Shelby. La gamme de véhicules s’articule autour de versions du pick-up F-150 et de la Mustang (Ford Mustang Shelby) complétés par des pick-up hybrides (et bientôt la Mach-E). « Shelby est un peu l’équivalent de TechArt pour Porsche ou d’AMG pour Mercedes-Benz, indique Philippe Dugardin, président du groupe éponyme. Quitte à payer un malus supérieur à 40 000 euros, certains amateurs éclairés préféreront acheter un modèle à 750 chevaux, peu nombreux en Europe ». À noter que les pick-up préparés par Shelby sont homologués véhicules utilitaires. Rare opérateur à représenter Shelby en France (avec American Car City à Paris et à Lyon), le groupe Dugardin va distribuer les modèles transformés à Villeneuve-d’Ascq. Il prévoit l’ouverture d’un site en Belgique dans un second temps.



Une marque VO indépendante pour s'affranchir des constructeurs

Le lancement de la marque Monoccasion.fr s’inscrit davantage dans l’air du temps et repose à la fois sur une vitrine digitale, qui regroupe l’ensemble des VO du groupe, et des showrooms physiques. L’enseigne est actuellement représentée à Dunkerque et à Maubeuge (avec Ligier) et un troisième site va ouvrir prochainement à Valenciennes. Opérationnel depuis début juin, le site web propose aux internautes qui le souhaitent un parcours d’achat 100 % en ligne. « À notre petite échelle, nous suivons un mouvement qui a déjà été amorcé par d’autres et qui répond à la demande des clients. Le lancement de cette marque indépendante nous permet de toucher des acheteurs dans toute la France et de nous affranchir des stratégies des constructeurs, sur lesquelles nous avons peu de visibilité », informe Philippe Dugardin. À terme, le groupe Dugardin envisage de basculer l’intégralité des flux VO au sein de sa marque Monoccasion.fr et d’ouvrir un site physique à proximité de chacune de ses concessions des Hauts-de-France.



Une nouvelle marque prochainement

Le groupe de distribution, qui a ouvert en début d’année une concession Land Rover à Aulnoy-lez-Valenciennes (et Jaguar service), devrait prochainement annoncer la signature avec une nouvelle marque automobile. Toujours dans une logique de diversification, l’opérateur devrait lancer une nouvelle branche d’activité sur le dernier quadrimestre. En 2021, le groupe Dugardin a commercialisé 5 221 véhicules neufs, 2 600 occasions (dont 1 850 à des particuliers) et enregistré un chiffre d’affaires de 157,6 millions d’euros.