Que ce soit dans le cadre de sponsoring maillot de clubs sportifs* ou de spots de publicité (PGA avec Autosphere), les groupes de distribution s’invitent de plus en plus dans le petit écran. Depuis le dimanche 16 décembre, et ce jusqu’au 31 décembre 2018, c’est le groupe Dugardin qui est à l’honneur à la suite d'un partenariat conclu avec l’émission Turbo, diffusée le dimanche matin sur M6. Il s’agit certainement d’une première pour un distributeur automobile. Un spot de 8 secondes mettant en avant le positionnement multimarque du groupe Dugardin est diffusé avant et après l’émission.Pour l’opérateur, qui distribue les marques Ford, Hyundai, Volvo, Infiniti, Jaguar, Land Rover et Maserati dans le Nord, il s’agit d’une « bonne opportunité qui va permettre de gagner en notoriété et en visibilité ». En local, le groupe dirigé par Philippe Dugardin est également très présent dans la presse et en radio (notamment sur RTL, qui appartient au groupe M6). L’opérateur, qui fêtera ses 50 ans en 2019, est aussi partenaire historique du club de foot de Lille.*CAR Avenue avec le FC Metz, Nedey avec le FC Sochaux, Tressol-Chabrier avec le Montpellier Herault Rugby...