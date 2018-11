Marc Faurie, président du groupe éponyme, et Marie-Line Charpentier, directrice des ressources humaines, ont réuni 120 partenaires composant le tissu économique local à l’occasion d’une soirée organisée dans la concession Renault de Brive-la-Gaillarde. En plus de marquer le lancement de la promotion 2018-2019 des Faurie Campus (baptisée Lucien Faurie, du nom du père de Marc Faurie), dont les sessions ont débuté en octobre, cet évènement avait également pour enjeu de promouvoir « le bien-fondé de ces formations, qui forment localement, qualifient et recrutent des personnes en reconversion professionnelle et/ou des étudiants en alternance ».Pendant un an, les apprentis alternent entre la formation théorique, dispensée en CFA, et la pratique au sein des concessions du groupe dans le but d’obtenir un CQP (certificat qualification professionnelle). Lors de cette soirée, l’opérateur a notamment mis en avant le cursus qui forme les futurs mécaniciens et carrossiers.En 2018, le groupe Faurie s’est vu remettre le prix « Performance Economique » lors du Trophée des Entreprises pour « l’originalité des actions en faveur de l’emploi et la mise en place d’une politique RH inédite dans la filière ». A l’occasion de la 19édition des Masters Auto Infos, il s’est positionné sur la deuxième place du podium dans la catégorie « Master Formation et Ressources Humaines », « pour sa dynamique de formation, ses dispositifs Faurie Campus, Faurie Mobilité et son projet « digital2019 ».