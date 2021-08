Dévoilée en avril 2019 en Italie, l’offre de service U Go est désormais disponible pour les clients français des marques du groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) qui ont financé leur voiture via Leasys (entité de LLD détenue par FCA Bank). Initialement, son lancement était prévu pour septembre 2019 dans l’Hexagone. U Go by Leasys permet aux possesseurs de réduire leurs dépenses en partageant leur véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé (U Go Player). La plateforme les met en relation avec des particuliers qui ne possèdent pas de voiture ou qui ont besoin d'un véhicule pendant une courte durée (U Go User).

Inscription gratuite pour les utilisateurs

Un déploiement européen pour Leasys

« Les clients Leasys s'inscrivent gratuitement en tant que U Go Player, en indiquant les caractéristiques et les disponibilités de leur voiture. L'inscription est également gratuite pour le U Go User et offre la possibilité de trouver le véhicule le plus approprié à ses besoins en effectuant une recherche par ville et par période d'intérêt, en convenant avec U Go Player de la manière dont vous souhaitez percevoir et payer les frais », explique le groupe italien. Un système de commentaires et de notations permet aux utilisateurs du service de partager leurs expériences de conduite.Leasys, qui se revendique comme « la première société de location longue durée à proposer une plateforme d'autopartage intégrée en France », entend venir concurrencer un acteur comme Getaround (Drivy).La filiale Leasys opère en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne. Elle. En juin 2019, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des points de vente physiques implantés dans toute l'Italie. Ces stores seront bientôt disponibles dans les pays européens où la société est présente.