[Article mis à jour le 3 mai 2021] A la suite de la publication de cet article, le groupe Stellantis a souhaité apporter la précision suivante : "Nous contestons ce message et vous informons qu'aucun projet de ce type n'a été officiellement validé par FCA France / Stellantis France". Contacté, Benjamin Fournier, directeur général du groupe, se dit "surpris par cette réaction. Le groupe Stellantis n'a pas validé le projet pour l'instant mais il est évidemment au courant. Comme nous n'avons pas encore déposé le permis, il n'a pas obtenu les plans définitifs. Mais il est certain que nous allons ouvrir une concession à Poissy et si ce n'est pas avec FCA et bien ce sera avec une autre marque".



Distributeur des marques Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Kia et Opel dans les départements de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, le groupe Fournier ouvrira un nouveau point de vente Fiat et Jeep en Île-de-France en début d’année 2023. L’information a été rapportée par le site actu.fr. Cet établissement se situera à Poissy, à proximité du futur centre de distribution de Porsche, dont l’ouverture est prévue à l’été 2022. La promesse de vente d’un terrain de 11 000 m2 a été signée le 16 avril 2021, et la demande de permis de construire sera déposée en juin.



Rassembler l’ensemble des activités à Poissy

La concession Fiat et Jeep bénéficiera d’une superficie de 10 000 met proposera des activités après-vente de mécanique et de carrosserie, ainsi qu’un centre de reconditionnement des voitures d’occasion. Sous l’entité Espace Saint Germain, le groupe Fournier représente actuellement les panneaux des marques du groupe FCA dans les villes de Beauvais, Chambourcy, Saint-Maximin et Saint-Ouen-l'Aumône. « À Chambourcy, nous disposons de 1 000 md'espace de vente sur un terrain de 2 000 m. Notre activité occasion est par ailleurs déportée sur un autre site à Saint-Germain-en-Laye. Le but est de pouvoir rassembler toutes les activités sur un seul et même site à Poissy » a précisé Benjamin Fournier, directeur général du groupe, au site actu.fr. En 2023, l’opérateur basculera donc ses activités de Chambourcy vers le site de Poissy.Selon la mairie de la ville, une troisième marque automobile pourrait venir s’installer à Poissy dans les prochaines années.