Fondé en 1991 sous impulsion de Jean-Pierre Froment, le groupe aujourd’hui dirigé Marie-Céline Hauet et Jürgen Hauet a ouvert une nouvelle concession à Barberey-Saint-Sulpice (10), au nord de Troyes. Ce point de vente, qui a nécessité un investissement de 2,6 millions d’euros, réunit les marques(800mde showroom, 700md’atelier et 100mde bureaux).Hyundai et Alfa Romeo étaient auparavant distribuées avec Fiat et Suzuki au sein de la concession de la Chapelle-Saint-Luc, située quelques kilomètres plus bas. « Nous manquions de place à pour représenter dignement les marques qui nous étaient confiées. Nous avons utilisé un terrain disponible près de notre concession Peugeot pour construire ce point de vente », confie Jürgen Hauet. Les deux dirigeants ont profité de ce développement pour ajouter le panneau Jeep, qui n’était plus représenté à Troyes depuis plusieurs années.La nouvelle concession a ouvert ses portes début septembre et sera inaugurée au premier trimestre 2019. L’opérateur vise un volume de, en partie via le label Froment Occasion. A l’atelier, environ 15 entrées jour sont attendues.Le groupe Froment, qui distribue également Fiat, Fiat Professional et Hyundai à Auxerre, devrait commercialiser