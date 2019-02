Dupliquer l’enseigne GVO à Bordeaux

Trois ans après avoir réuni l’ensemble de ses marques automobiles à Cesson-Sévigné (35) , le groupe GCA s’attaque à un nouveau projet, plus modeste, dans la commune de Saint-Grégoire, au nord de Rennes. Ce pôle automobile rassemblera sur une superficie de 11 000 m(dont 7 000 mcouverts) une annexe Toyota, une carrosserie, un magasin de pièces API (groupe Doyen) ainsi qu’une enseigne occasion multimarque, baptisée GVO.« Nous manquions de place au sein de nos affaires pour revendre les véhicules des autres marques repris aux clients particuliers. Deux véhicules rachetés sur trois étaient cédés à marchand, ce qui constituait pour nous un manque à gagner », soulève Ludovic Girona, directeur du développement du groupe et responsable de la stratégie VO.L’opérateur breton n’entend pas se couper complètement des négociants locaux mais souhaite clairement augmenter ses ventes de VO à client final avec cette enseigne indépendante, qui se concentrera sur. « 95% de l’offre sera alimentée par les reprises réalisées au sein de nos concessions », précise le responsable. Les concessions d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et éventuellement de Gironde.Plus de 100 véhicules seront exposés dans un showroom de 4 000met 150 seront présentés à l’extérieur. Le groupe GCA se fixe pour ambition de. Un atelier sera également rattaché à la structure, qui s’appuiera au total sur 12 collaborateurs.A terme, l’opérateur envisage de dupliquer son enseigne GVO du côté de Bordeaux, où il distribue les marques Toyota et Lexus. La recherche de terrain a déjà commencé.L’ensemble des sites composant ceEn 2018, le groupe GCA a commercialisé