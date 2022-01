Le groupe dirigé par David Gaist, qui vient d’être récompensé aux Masters d’Auto Infos*, a ouvert, le 23 septembre à Nantes, une concession pour la marque Kia. Ce nouveau site, aménagé autour d’un showroom de 450 m2 et de trois baies de service, est « intégré aux côtés des concessions Toyota et Lexus ». « Ainsi constitué, le pôle automobile crée une dynamique commerciale et une synergie entre des marques aux technologies hybrides et électriques complémentaires, souligne Alexandre Paillé, directeur de la plaque Atlantique du groupe GCA. L’objectif est d’accroître les volumes de ventes de 20 à 30 %, en bénéficiant également du dynamisme de la marque sur le plan national. »



A LIRE. Les 10 plus gros distributeurs Kia en France en 2019



Renforcement en vue à Avranches avec Kia



En début d’année 2020, l’opérateur avait renforcé sa couverture avec Kia au Mans (72), suite au rachat de la société 72 Auto Parc. Il vient d’ouvrir à Saint-Grégoire (35) une annexe de la concession de Cesson-Sévigné, qui lui permet « de se rapprocher de la clientèle du nord et de l’ouest de Rennes ». Le groupe est déjà implanté dans cette zone avec une concession Toyota, le centre véhicule d’occasion GVO, une carrosserie indépendante (ABM Saint-Grégoire) et le centre de pièce détachés API. A noter que le groupe va prochainement reprendre la distribution de Kia à Avranches (rachat en cours), où il est déjà présent avec Hyundai, Fiat, Alfa Romeo et Jeep. En 2019, GCA avait commercialisé 1 078 voitures neuves Kia à travers ses concessions de Nantes, de Saint-Nazaire et de Cesson-Sévigné.

A LIRE. GCA se renforce au Mans avec le rachat de la concession 72 Auto Parc

Par ailleurs, le centre de véhicule d’occasion GVO de Saint-Grégoire, ouvert il y a un an, a écoulé un total de 2 809 véhicules d’occasion au cours des douze derniers mois, dont 853 à des particuliers et 1 956 à des marchands.

(*) Le groupe a reçu deux prix dans les catégories meilleure rentabilité et meilleure pénétration financière (plus de 7 000 VN).