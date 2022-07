Présent en Belgique depuis 2020, le groupe GCA poursuit son développement dans le pays. Après avoir finalisé en juillet la reprise de la concession Toyota de Péruwelz (Hainault), l’opérateur a acté le 1er septembre le rachat du point de vente de la marque nippone situé à l’est de Bruxelles. Exploité par la famille Cazier, ce site de 3 000 m² regroupe une douzaine de salariés et représente un volume de 300 VN. Il porte à cinq le nombre d’implantations de GCA dans le pays (avec Mouscron, Tournai, Charleroi et Péruwelz). « Ce développement du maillage sur le territoire belge, mené de manière structurée et progressive, reflète la concentration des réseaux de distribution automobile engagée à l’échelle européenne », expose l’entité dirigée par David Gaist.



Le potentiel des ventes aux entreprises dans la capitale belge

Cette arrivée dans le centre-ville de Bruxelles va s'accompagner d’une offensive auprès des entreprises belges. « Notre présence dans la capitale donne accès aux ambassades, aux administrations et aux sièges sociaux, explique Ludovic Girona, directeur général de GCA. Il y a une dynamique forte entourant la vente aux sociétés. Notre ambition est de voir progresser la concession Toyota de Bruxelles, et d’en faire le point central de ce développement. » L’opérateur se fixe pour objectif d’atteindre un mix de vente VN aux entreprises de 40 % à 50 %, à Bruxelles dans un premier temps et au sein des autres concessions belges dans un second.



« Au cœur de Bruxelles, l’enjeu est aussi d’étudier les services complémentaires qui pourront être déployés en après-vente, à l’image notamment de l’entretien à domicile, poursuit le dirigeant. Dans les métropoles, les automobilistes roulent moins. L’objectif est donc d’apporter au client une expérience de mobilité avec Toyota qui soit la plus agréable et la meilleure possible. Car l’automobile s’inscrit désormais comme un maillon d’une mobilité qui devient multimodale. L’approche ouvre forcément de nouvelles perspectives au groupe GCA ». Enfin, l’opérateur entend renforcer les synergies entre ses cinq implantations autour du business occasion, « grâce à l’appui du digital ».



Classé en 16e position de notre top 100 2021 des groupes de distribution, GCA a réalisé un chiffre d'affaires de 744 millions d'euros en 2020 et commercialisé 21 621 véhicules neufs et 24 906 occasions. Premier opérateur Toyota en France l'an passé, il représente la marque nippone via 38 concessions (France et Belgique).



