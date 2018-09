Après la Méditerranée, l’Atlantique. Le groupe Grim, qui distribue les marques Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo, BMW et Mini dans les départements de l’Hérault, de la Drôme et de l’Ardèche, vient d’acquérirCes deux affaires étaient détenues par le groupe dirigé par Jean Durruty. Selon le quotidien Midi Libre, elles représentent environ un millier de voitures neuves vendues.Le groupe Grim se renforce donc avec la marque Ford, dont il était le 7distributeur en France en 2017 (avec 3 335 unités), et surtout ouvre uneMidi Libre informe par ailleurs que l’opérateur a entamé des discussions pour l'acquisition de deux concessions de la marque BMW-Mini, toujours en dehors de la région, qui pèsent un volume de 700 ventes par an.En avril 2018, il s’était renforcé à Valence enClassé à la 61place de notre top 100, le groupe Grim a généré en 2017 un chiffre d’affaires de